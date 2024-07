Karolina Malinowska nie próżnuje. Żona Oliviera Janiaka i matka ich trójki synów postanowiła właśnie wziąć udział w nowym projekcie. I chociaż modelka nie zdradza gdzie i kiedy będziemy mogli zobaczyć program z jej udziałem, to na blogu pojawiły się właśnie zdjęcia z pierwszego odcinka. Malinowska zdradziła, że będzie rozmawiać w nim ze swoim długoletnim przyjacielem Kubą Wesołowskim i cenioną aktorką Sonią Bohosiewicz.

- Dwoje świetnych aktorów i takich samych ludzi. Trudno zasiąść z przyjacielem (z Kubą znamy się ponad 10 lat) i pogadać inaczej niż kiedyś. Niby mniej intymnie- bo wokół kilkunastoosobowa ekipa, niby inaczej- bo nie tylko dla naszych uszu i umysłów, ale jednak na tyle głęboko i wnikliwie, by podczas tej rozmowy czegoś nowego o sobie i dla siebie się dowiedzieć. Nie naruszając przy tym granicy zaufania. Prywatnych tajemnic - napisała na karolinamalinowska.pl. Czym uwiodła mnie Sonia? Otwartością, prawdą i w 100% kobiecością. Nie chodzi mi tylko o fizyczność, ale o jej wnętrze. Szacunek do ludzi, radość. Wejście z uśmiechem, pomimo tego, że musiała dojechać do mnie 60 km ;) Cudownie postrzelona kobieta, którą udało mi się okiełznać, a nawet trochę otworzyć.