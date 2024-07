Karolina Malinowska chciała zostać aktorką! Okazuje się, że zanim rozpoczęła pracę jako modelka, Malinowska chciała spróbować swoich sił na planie filmowym. Żona Oliviera Janiaka na swoim blogu opublikowała wywiad, jaki przeprowadził z nią Michał Misiorek - zdradziła w nim m.in., że pojechała na casting do roli Zosi w "Panu Tadeuszu" (którą ostatecznie zagrała Alicja Bachleda-Curuś) oraz o próbnych zdjęciach z Cezarym Pazurą!

Pojechałam na casting do tej roli, ale gdy zobaczyłam na korytarzu tłumy dziewczyn, zrezygnowałam. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo gdy stamtąd wychodziłam, zaczepiła mnie pani z agencji modelek i zaproponowała współpracę - zdradziła Malinowska. Kiedyś miałam zdjęcia próbne z Czarkiem Pazurą i powiedział mi, że powinnam grać. Może i fajnie byłoby spróbować swoich sił, ale z drugiej strony – czy można robić dużo różnych rzeczy naraz tak samo dobrze? Chyba nie. Mamy na to w Polsce co najmniej kilka przykładów. Poza tym uważam, że modelki nie są dobrym aktorkami – może z wyjątkiem Milli Jovovich.