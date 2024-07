Karolina Korwin Piotrowska z okazji 10-lecia "Magla Towarzyskiego" podsumowała polski show-biznes. Dziennikarka przyznała 5 klap do naszych twórców, celebrytów i gwiazd.

Jedną z nich przyznała Michałowi Wiśniewskiemu, którego kariera nie potoczyła się tak, jakby mogła. Karolina Korwin Piotrowska przyznała, że jego początki były naprawdę spektakularne. Dzisiaj natomiast nie jest tak kolorowo, choć muzyk ewidentnie się uspokoił i nabrał pokory:

To jest facet, który miał wszystko. Pierwsza tak spektakularna kariera w Polsce, w amerykańskim stylu. I to naprawdę porywająca. Ale to też facet, który gdzieś się zagubił, co jest trochę przykre, bo on miał naprawdę ogromny potencjał. Próba reaktywacji jego kariery solowej nie wyszła. (...) Myślę, że on się trochę uspokoił, a może wytrzeźwiał, bo on sam otwarcie mówi o tym, że jest alkoholikiem.