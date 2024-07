Kuba Wojewódzki lubi krytykować i szydzić z innych. Jednak, gdy ktoś powie lub napisze o nim coś złego lub z niego zażartuje, ten od razu się odgryza i nie pozostawia na osobie, która go zaatakowała suchej nitki. Ostatnio dziennikarz ostro zaatakował Tomasza Lisa. Redaktor naczelny "Newsweeka" opublikował bowiem sondaż, z którego wynikało, że Polacy nie chcą widzieć showmana w roli polityka.

- To tak jakbym zrobił sondę, czy żona Lisa nadawałaby się do bycia modelką na jachcie w Cannes.Albo czy jego dzieci są ładne czy brzydkie i czy bardziej podobne do Kingi czy może mniej - napisał na Facebooku wściekła gwiazda TVN''u.