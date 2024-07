Joanna Moro gra obecnie w popularnym serialu "Blondynka". Coraz większa rozpoznawalność przełożyła się oczywiście na ogromne pieniądze. Aktorka ma ich na tyle dużo, że nie musi się o nic martwić. Przypomnijmy: Moro epatuje skromnością: Mam więcej pieniędzy niż przeciętny Polak. Stać mnie na...

Do tych słów odniosła się Karolina Korwin Piotrowska we wczorajszym "Maglu towarzyskim". Moro była gościem dziennikarki kilka lat wcześniej, kiedy to nie grała głównych ról. Korwin jest zadziwiona, że w tak szybkim tempie woda sodowa może uderzyć do głowy. W ostrych słowach odniosła się do wywiadu Moro:

Rzeczywiście trochę tak jest, że gdy człowiek staje we fleszach, bo ustalmy, że do momentu Anny German, grała ogony m.in. w Na wspólnej, to nagle staje się kimś innym i niektórym odwala. Joanna występuje na łamach Twojego Stylu. Sam tytuł trochę mnie dziwi. Ja sobie myślę: Aha, polecimy hardcorem. Boże, to jest ta skromność polskich gwiazd, która zwala z nóg, każe ryć nosem w glebie i resztkami sił człowiek ma ochotę powiedzieć: Boże, dziewczyno, milczenie jest złotem. Bądź piękna, pozuj do sesji, ale nie opowiadaj banialuków. - przekonuje

Zgadzacie się z Korwin?

