Ciąża Małgorzaty Kożuchowskiej wzbudza ogromne zainteresowanie mediów. Choć gwiazda do tej pory nie potwierdziła tej informacji, paparazzi nie odstępują jej na krok. Z pewnością można uznać, że jest to temat numer jeden w polskim show-biznesie od dłuższego czasu. Przypomnijmy: Kto zostanie matką chrzestną dziecka Kożuchowskiej? Aktorka skomentowała plotki

Karolina Korwin Piotrowska w swoim wczorajszym programie "Magiel towarzyski" nie mogła nie skomentować zamieszania wokół aktorki. Dziennikarka zachwala jej postawę medialną. Karolinie podoba się to, że Małgorzata konsekwentnie nie wypowiada się na temat rzekomej ciąży, czego mogłyby się nauczyć inne gwiazdy:

Natasz Urbańska, między Bogiem a prawdą, nie była by rozpoznawalna, gdyby nie to, że ma córką, która chwali się od początku na okładkach . Katarzyna Skrzynecka - której trudno znaleźć wielkie role, ale wiemy, że ma śliczną córeczkę, którą chwaliła się na okładkach, jest Karolak, który wiele ostatnio nie zagrał, ale mamy go na okładkach, mamy Annę Muchę, która jest mistrzynią w przekuwaniu swojego macierzyństwa na cały biznes. - mówiła Korwin

Karolina przyznaje, na miejscu Kożuchowskiej, zwariowałaby tak wielkim zainteresowaniem życiem prywatnym:

Trzeba przyznać, że jej postawa medialna jest godna podziwu. Generalnie nie opowiada ona o swoim życiu prywatnym. Test na konsekwencję zdaje od marca, kiedy zaczęły pojawiać się plotki, że jest w ciąży. Pojawiły się newsy, że ona sobie tą ciąże wymodliła, że to niepokalane poczęcie. Cała polska stała się ginekologiem Kożuchowskiej, bez jej zgody na to. Ewidentnie próbuje się ja sprowokować do jakiegoś ruchu. Ja bym zwariowała, gdyby mi ludzie, za przeproszeniem, wchodzili do macicy codziennie i patrzyli na rozwarcie i na płeć dziec, i łazili za mną paparazzi, gdziekolwiek pójdę, czy aby nie kupuję niebieskich, albo różowych śpioszków. A co będzie jeśli kupi zielone? - pytała Piotrowska