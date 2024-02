Mama ginekolog, a właściwie Nicole Sochacki-Wójcicka to znana blogerka i ginekolog. Lekarka od lat jest w związku małżeńskim z Jakubem Wójcickim, który także jest lekarzem. Para ma dwóch synów Rogera i Gilberta. Szczęśliwa rodzina chętnie dzieli się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych. Niestety nie zawsze bywało kolorowo. Lekarka przypomniała smutną historię z życia, jaka miała miejsce parę lat temu.

Nicole Sochacki-Wójcicka na swoich social mediach chętnie dzieli się poradami związanymi z macierzyństwem. Fanki podziwiają ją za fachową wiedzę. Kiedy najstarszy syn lekarki miał dwa lata, kobieta spodziewała się drugiego dziecka. Pokazywała na Instagramie zdjęcia z zaawansowanej ciąży, aż nagle na jej profilu pojawiła się tragiczna wiadomość. W 2017 roku Nicole Sochacki-Wójcicka poinformowała fanów o śmierci synka.

Nie ma nic straszniejszego dla matki niż strata dziecka. Nicole nie było łatwo, ale pomimo to postanowiła podzielić się z obserwatorami smutną informacją, aby pokazać, że w macierzyństwie niestety nie zawsze jest kolorowo.

Dzisiaj mama ginekolog wróciła do smutnych wspomnień z okresu straty Ernesta, dodając nowy post na Instagramie. Widzimy nagranie z ciepłych krajów.

Zobacz także

Super insta filmik. Wiecie kiedy to było? I co wtedy czułam? Wrzucam to z przesłaniem. Ciekawe czy będzie to w komentarzach

- napisała mama ginekolog.