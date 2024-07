Karolina Gilon dała się poznać jako jedna z uczestniczek programu "Top Model" oraz prowadząca randkowy reality show "Love Island", a teraz zdradza, że ma kolejną wielką pasję, którą jest motoryzacja. Modelka wzięła udział w wyjątkowym wydarzeniu i zdradziła reporterce Party.pl jak ocenia swoje umiejętności jako kierowca. Będziecie zaskoczeni, z jaką pasją Karolina Gilon mówi o jeździe samochodem!

Karolina Gilon, jakiś czas temu poprowadziła nowy program w Polsacie o bezpiecznej jeździe "Safty Lab". Okazuje się, że motoryzacja jest prawdziwą pasją prowadzącej "Love Island" i chętnie bierze udział w tego typu eventach. Na jednym z nich zdradziła reporterce Party.pl, jak czuje się za kierownicą i nie ukrywa, że lubi szybkie samochody:

Fantastycznie! Uwielbiam jeździć od dziecka, tylko niestety nikt mnie do tego nie dopuszczał - wiadomo z jakich względów... Zawsze mnie to jarało, zawsze zwracałam uwagę na ryk silnika, zawsze mnie to kręciło i cieszę się, że mam okazję pojeździć fajnymi furami, ekskluzywnymi, ale też takimi, które są przeznaczone do driftu. - mówi wprost Karolina Gilon