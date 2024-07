Niedzielny wieczór dwa tygodnie temu. Trzeci odcinek „Tańca z gwiazdami”. Prowadzący Piotr Gąsowski odczytuje, kto tym razem odpadł z show. Na wyrok publiczności czekają Tomasz Kammel i Jacek Kawalec. Kammel jest spięty, wyraźnie zdenerwowany. Wie, że te wyniki przesądzą nie tylko o jego udziale w „Tańcu z gwiazdami”, ale zaważą na całej jego karierze. W końcu padają słowa: „Z programu odpadł Tomasz Kammel”. Prezenter dziękuje widzom za ostatnie 10 lat, bo jak mówi: „Nie wiem kiedy i czy w ogóle pojawię się jeszcze w telewizji”. Smutny finał jednej z najbardziej błyskotliwych karier telewizyjnych. Ulubieniec i wychowanek TVP żegna się z karierą na antenie TVN. Żegna się z widzami, którzy zagłosowali, że nie chcą go oglądać, i tak naprawdę przesądzili o tym, że Kammel zniknie z naszych ekranów. Chyba tylko narzeczona Tomasza Katarzyna Niezgoda, wiceprezes banku BPH, nie była załamana tą sytuacją. Stwierdziła, że przynajmniej będą mieli teraz więcej czasu dla siebie...



Kammel na lodzie

Jeszcze dwa miesiące temu Kammel był najbardziej rozrywanym prezenterem telewizyjnym. Najpierw miał być filarem programu „Taniec na lodzie” w telewizyjnej Dwójce. TVP liczyła, że Kammel odciągnie widzów od konkurencyjnych taneczno-muzycznych show w Polsacie i TVN. W końcu przez 10 lat prezenter zdołał sobie zaskarbić ich sympatię, prowadząc m.in. „Randkę w ciemno”, „Teleexpress”, a także wiele festiwali i telewizyjnych koncertów. Jeszcze w czasie wakacji prezenter chwalił się, że świetnie jeździ na łyżwach. Kiedy jednak wszyscy czekali na jego piruety na lodowisku, on regularnie chodził na próby „Tańca z gwiazdami” w konkurencyjnej TVN. W końcu paparazzi przyłapali Kammela na treningu w szkole tańca. Rzeczniczka TVP Aneta Wrona nie mogła w to uwierzyć: „To niemożliwe. On ma tańczyć u nas!”. W sprawę włączył się ojciec i menedżer Tomka Christian Kammel. Przyznał, że syn, choć ma kontrakt z telewizją publiczną, chce wystąpić w TVN, bo producenci „Tańca na lodzie” zwlekali z podpisaniem umowy.

Ostatecznie Kammel – mimo zakazu zawartego w jego kontrakcie – przyjął propozycję konkurencyjnej stacji. Ku zaskoczeniu wszystkich telewizja publiczna wybaczyła mu „zdradę” i zaproponowała prowadzenie programu „Przebojowa noc” z Nataszą Urbańską. Ale i te pertraktacje skończyły się fiaskiem. Producenci programu potrzebowali błyskawicznie nowego prowadzącego, a Christian Kammel zwlekał ze spotkaniem. Tym razem TVP nie wybaczyła Tomaszowi. Na miesiąc przed wygaśnięciem jego kontraktu w październiku prezenter został zawiadomiony, że nie musi już przychodzić do pracy.

Rodzinna afera

Pozostawało pytanie, czy TVN przygarnie bezrobotnego prezentera. Dyrektor programowy telewizji Edward Miszczak zapowiedział, że decyzja zostanie podjęta po kilku odcinkach „Tańca...”, gdy będzie wiadomo, czy Kammel zdobędzie sympatię widzów. Trudno się dziwić takiej strategii – przecież gdyby nie rezygnacja Jacka Stachurskiego, Kammel odpadłby już w pierwszym odcinku.

Dlaczego ulubieniec widzów nagle stracił ich poparcie? Wszystko wskazuje na to, że image sympatycznego prezentera zniszczyły doniesienia kolorowej prasy o stosunkach Tomasza z matką. A właściwie ich braku. Według tabloidów Anna Hetmanek-Kamel żyje w nędzy, w skromnym domku koło Jeleniej Góry. A zarabiający kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie syn nie chce jej pomagać. Kilka artykułów wystarczyło, by wizerunek ciepłego i miłego prezentera został zastąpiony etykietką wyrodnego syna. Podobno w TVN powstał pomysł, by Tomasz z bukietem kwiatów pojechał pojednać się z matką. Wizyta miała być pokazana w popularnym programie „Uwaga”. Ale Kammel nie chciał załatwiać rodzinnych spraw na wizji.

Winą za porażkę prezentera obciążano także jego ojca. Christian Kammel przez wiele lat mieszkał w Niemczech (tam też zmienił swojskie imię Bronisław na Christian), ale od pewnego czasu ojciec był menedżerem Tomka. Syn bezgranicznie mu ufał. Tymczasem strategia Christiana Kammela, że syn jest gwiazdą, o którą trzeba się bić, okazała się kompletną katastrofą. Po porażce w „Tańcu...” Tomasz rozesłał do dziennikarzy SMS-a ze swoim nowym numerem telefonu i informacją, że od tej chwili we wszystkich sprawach prosi o bezpośredni kontakt. Prasa wywnioskowała, że Kammel „wypowiedział” ojcu posadę menedżera. Christian Kammel zaprzecza. „Kiedy Tomek wysyłał tego SMS-a, siedziałem po drugiej stronie biurka. To była zwykła informacja, że ma nowy numer telefonu, bo TVP wyłączyła mu starą służbową komórkę” – wyjaśnia.

Co dalej z karierą Kammela? „Tomek nie zdecydował jeszcze, co dalej z jego pracą w telewizji. Nie miał czasu na podjęcie decyzji. Jego kalendarz po brzegi wypełniony jest terminami imprez i szkoleń, które ma prowadzić. Dostał już nawet propozycję prowadzenia jednej z sylwestrowych gali” – mówił Christian Kammel po porażce Tomka w „Tańcu...”.

Prawdziwa miłość

Prezenter podobno zajęty jest także planowaniem wesela z Katarzyną Niezgodą. Ślub Kammela wywoła z pewnością tak wielkie emocje jak jego dotychczasowe związki. Odkąd Tomasz został gwiazdą telewizji, wszystkie jego wybranki były pod lupą dziennikarzy. A prezenter długo ukrywał swoje życie prywatne. Wreszcie fotoreporterom udało się wytropić Tomka na romantycznych kolacjach z elegancką brunetką. Wszystkie plotkarskie magazyny postawiły sobie za punkt honoru ustalić, kim jest tajemnicza dama Kammela. Okazało się, że to Katarzyna Niezgoda, nieznana w środowisku gwiazd prawniczka, wiceprezes banku BPH, przed laty żona właściciela warszawskich myjni samochodowych. Dla wielu to był szok. Bo Kasia jest o cztery lata starsza od Tomka i na pierwszy rzut oka zupełnie do niego nie pasuje. On w dżinsach i trampkach, ona w eleganckich kostiumach, z torebką Kelly ekskluzywnej firmy Hermes (można ją kupić za – bagatela – 40 tys. zł!). On szczupły, uważany za jednego z najprzystojniejszych prezenterów. Ona przy kości, z pełną buzią. Złośliwi momentalnie zaczęli rozpowiadać, że największą zaletą Kasi są jej pieniądze.

Papużki nierozłączki

Popularny prezenter nigdy nie skomentował tych plotek. Na wszystkich prestiżowych imprezach pokazywał się w czułych objęciach z ukochaną. Szybko zaczęto o nich mówić „papużki nierozłączki”. I nawet najwięksi sceptycy zaczęli się przekonywać, że to prawdziwe, głębokie uczucie. Że to nie pieniądze, ale inteligencja Niezgody imponuje Kammelowi. „To kobieta o wielkich zdolnościach, uosobienie sukcesu” – przyznają jej znajomi. Katarzyna została wiceprezesem jednego z największych banków, gdy miała zaledwie 35 lat. Mało kto wie, że ta sympatycznie uśmiechająca się kobieta jest odpowiedzialna za akcję połączenia dwóch bankowych gigantów – Pekao SA i BPH. Zadanie, które przerosłoby niejednego mężczyznę.

Kasia i Tomek są ze sobą trzy lata. Mieszkają wspólnie w 250-metrowej willi na warszawskiej Sadybie. Planowali już ślub, ale ostatecznie ceremonię przełożyli. Bulwarówki uznały to za dowód kryzysu w związku Kammela i Niezgody. A kiedy Tomek sam pojechał na wakacje do Tajlandii, dziennikarze stwierdzili, że para rozstała się. Szybko jednak okazało się, że ślub odwołano, bo Katarzyna miała zbyt dużo obowiązków przy fuzji banków. A para nie chce żenić się w pośpiechu. – Moja narzeczona jest dla mnie najważniejsza. Ścieżka moich sukcesów życiowych jest naznaczona wpływem kobiet – podkreśla Tomek.

Plotkę o kryzysie ostatecznie pogrzebała obecność Kasi na trybunach „Tańca z gwiazdami”. Gorąco kibicowała narzeczonemu, a po telewizyjnych porażkach Tomka stała za nim murem. Ich związek wydaje się silniejszy niż kiedykolwiek.



Czas próby

Miłość jest chyba jedyną rzeczą, której prezenter ostatnio nie stracił. Nie ma już dobrej pracy, wysokiego honorarium i mocnej, wypracowanej przez lata pozycji w środowisku. Jego wielbiciele ciągle mają nadzieję, że wróci na ekrany. „Tomasz nie ma zamkniętych drzwi do TVP – twierdzi Aneta Wrona, rzeczniczka telewizji publicznej. – Teraz jednak wiele zależy od niego samego”. Jego ojciec Christian Kammel dodaje: „Od kolejnej osoby słyszę, że mój syn mógłby wrócić do TVP, ale my nic na ten temat nie wiemy. Tomasz nie dostał od nich żadnej propozycji. Z Polsatu także nie”. Nieoficjalnie mówiło się, że telewizja publiczna czeka na ruch ze strony Kammela. Chętnie usiądzie z nim do rozmowy, ale muszą zostać spełnione dwa warunki – Tomek musi mieć pomysł na to, co chce robić w TVP, a negocjacje będą prowadzone bez jego ojca.

Warunki telewizji okazały się do przyjęcia. Według ostatnich informacji Kammel przyszedł (sam!) na spotkanie w TVP. Chce zrezygnować z wielu zapisów w swoim gwiazdorskim kontrakcie, ale zależy mu na wysokiej pensji. Na razie żadne decyzje w sprawie ewentualnego powrotu nie zapadły. Czy TVP będzie skłonna przyjąć syna marnotrawnego? Trudno jej zignorować to, że Kammel jest wciąż jedną z jej najbardziej rozpoznawalnych i lubianych twarzy. Dlatego wielu ludzi wierzy, że Tomasz jeszcze wróci na podium „ulubionego prezentera”.

