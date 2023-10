Tomasz Kammel bardzo chroni swoje życie prywatne. Również w mediach społecznościowych gwiazdor TVP jest bardzo oszczędny w dzieleniu się z fanami swoją codziennością, ograniczając się głównie do publikacji selfie lub promocji kolejnych projektów zawodowych. Od jakiegoś czasu prezenter jednak coraz śmielej zaczął dzielić się z instagramowymi obserwatorami fotografiami przedstawiającymi jego luksusowy apartament. Luksusowe wnętrza utrzymane w bieli i szarościach robią wrażenie, ale prywatna siłownia to dopiero coć! Jak mieszka Tomasz Kammel? Tomasz Kammel od lat jest twarzą Telewizji Polskiej. Niezwykle przystojny, charyzmatyczny i elokwentny dziennikarz zasłynął dzięki takim formatom jak "Randka w ciemno", "Dzieciaki górą!", "The Voice of Poland", "The Voice Kids", " Dance Dance Dance ", "To był rok!" czy " Pytanie na śniadanie ". I choć zarówno na scenie jak i ekranie celebryta tryska energią, zachwycając fanów wysublimowanym poczuciem humoru i otwartością, to w kwestii poruszania swojego życia prywatnego jest bardzo powściągliwy. Jednak przymus pozostania w domu związany z pandemią koronawirusa nieco to odmienił. Tomasz Kammel od pewnego czasu bowiem coraz chętniej publikuje w sieci urywki swojej prywatności, pokazując przy tym swój niezwykle luksusowy warszawski apartament. Postanowiliśmy więc bliżej przyjrzeć się tym wspaniałym wnętrzom. Mieszkanie Tomasza Kammela jest przestronne, utrzymane w nowoczesnym klimacie. Harmonijne, minimalistycznie urządzone wnętrza stanowią więc dla dziennikarza wspaniałą oazę spokoju i ucieczkę od medialnego chaosu. W apartamencie dominują jasne, zimne kolory z przewagą bieli, rozmaitych odcieni szarości z czarnymi dodatkami. ...