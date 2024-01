Tegoroczny Sylwester emitowany w TVP 2 był szczególnie wyczekiwany przez widzów - wydarzenie odbyło się bowiem w cieniu zmian politycznych i osobowych, które zachodzą w Telewizji Polskiej. Impreza niedługo przed startem zmieniła nazwę, a przed koncertami wprowadzono nowe obostrzenia. Do sytuacji wymownie nawiązał też Tomasz Kammel, który składając życzenia noworoczne widzom, wypowiedział - zdaniem niektórych - znaczące słowa.

Tomasz Kammel powiedział to na wizji podczas Sylwestra w TVP

Sylwester emitowany w TVP to coroczna tradycja, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród Polek i Polaków. Również w tym roku impreza zgromadziła przed telewizorami wielu widzów, którzy byli szczególnie ciekawi formatu wydarzenia po ostatnich, burzliwych zmianach w Telewizji Polskiej. Choć zapowiadano, że na Sylwestrze w TVP2 będą obowiązywały nowe obostrzenia, związane z możliwym politycznym zamieszaniem, impreza przebiegła względnie spokojnie.

Prowadzący - Tomasz Kammel, Izabella Krzan i Rafał Brzozowski złożyli telewidzom i fanom noworoczne życzenia. Pierwszy z prezenterów zdecydował się na niespodziewany komentarz, w którym można upatrywać kontekstu ostatnich wydarzeń.

Nie wszyscy musimy się kochać, ale wszyscy spróbujmy się szanować i będzie dobrze - wymownie podsumował Tomasz Kammel.

Co ciekawe, dokładnie takie same życzenia noworoczne Tomasz Kammel opublikował kilka godzin wcześniej na swoim instagramowym profilu. Wywołał wówczas niemałe poruszenie w komentarzach!

Panie Tomaszu mam nadzieję, że wciąż do zobaczenia w TVP. Szczęśliwego Nowego Roku

Jak można mówić o jakimkolwiek poszanowaniu drugiego człowieka, będąc przez ostatnie 8 lat w propagandowej telewizji?!

Panie Tomaszu patrząc na otaczającą nas rzeczywistość będzie trudno, ale...próbujmy

A Wy, co uważacie o takiej wypowiedzi Tomasza Kammela na sylwestrowej scenie TVP? My dokładamy się oczywiście do życzeń szczęścia i spełnienia w nowym roku!

