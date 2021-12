Tomasz Kammel w żałobie. Nie żyje ojciec gwiazdora TVP. Christian Kammel zmarł w wieku 75 lat

Tomasz Kammel przez wiele lat był głównym prowadzącym imprezę sylwestrową, organizowaną przez TVP. W tym roku mimo że był w Zakopanem, to nie pojawił się na zakopiańskiej scenie! Dla wielu osób było to spore zaskoczenie! Dlaczego najbardziej popularny prezenter Telewizji Polskiej nie znalazł się w gronie prezenterów tego wieczoru? Zobacz także: TVP miażdży konkurencję oglądalnością Sylwestra?! Jacek Kurski ogłasza "wspaniałe zwycięstwo "Sylwester Marzeń" TVP po raz kolejny okazał się być bezkonkurencyjny w stosunku do innych stacji! To właśnie ta sylwestrowa impreza przyciągnęła przed ekrany telewizorów największą publiczność, o czym dumnie poinformował Jacek Kurski za pośrednictwem mediów społecznościowych. Od wielu lat Tomasz Kammel był głównym prowadzącym na tej imprezie, ale tym razem dziennikarz nie pojawił się na zakopiańskiej scenie! Pogłoski o jego nieobecności podczas "Sylwestra Marzeń" pojawiły się już w październiku o czym poinformował portal Plejada. Tomek na pewno nie poprowadzi Sylwestra w TVP, rozważa się także wykreślenie go z grafiku "Pytania na śniadanie" - poinformował portal Plejada. Tak też się stało, bowiem w roli prezenterów "Sylwestra Marzeń", pojawili się Marcelina Zawadzka , Rafał Brzozowski, Norbi, Ida Nowakowska oraz Aleksander Sikora. Chociaż Tomasz Kammel nie znalazł się w gronie prowadzących sylwestra organizowanego przez Telewizję Publiczną w Zakopanem, to jednak był tego dnia właśnie w tym mieście! Okazało się, że Tomasz Kammel poprowadził imprezę gwiazd w jednym z zakopiańskich hoteli. Na sylwestrze wśród gości pojawili się m.in. Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski. Swoim muzycznym występem imprezę uświetnił Andrzej Piaseczny . Miejmy nadzieję, że...