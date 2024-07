Mimo młodego wieku (21 lat) Kamil Bednarek jest już prawdziwą gwiazdą polskiej sceny muzycznej. Uczestnik programów „Mam talent” i „Bitwa na głosy” ma na swoim koncie debiutancką płytę i już myśli o nagraniu kolejnego krążka. Oprócz talentu, zwraca na siebie uwagę swoim młodzieńczym wyglądem.



Dredy z tyłu głowy są jego znakiem rozpoznawczym. Lubi luźny styl ubierania się, który świadczy o jego dystansie do siebie samego. Spójny wizerunek artysty dopełnia jego pasja czyli muzyka reggae.



Kamil Bednarek jest typem chłopaka z sąsiedztwa, co sprawia że ma liczne grono fanek. Zresztą media coraz częściej nazywają go idolem nastolatek. (Wszystkie zainteresowane z przykrością informujemy, że jest już niestety zajęty). Muzyk ma też grono przeciwników zarzucających mu, że gra pod publiczkę i „robi reggae dla ubogich”. On jednak nie przejmuje się krytyką i robi swoje.

Reklama

mw