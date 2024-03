W "Tańcu z Gwiazdami" Kamil Baleja, prezenter "Radia Zet", tworzy parę ze zjawiskową Magdaleną Perlińską. Ich pierwszy taniec, zmysłowa rumba, wywołała sporo kontrowersji, a internauci zaczęli sugerować, że żona radiowca, Anna Baleja, powinna mieć powody do zazdrości! Czy tak rzeczywiście jest? Cała trójka odniosła się teraz do plotek o... romansie!

Niemal w każdej nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" jest para, której internauci sugerują romans. W tej odsłonie już po pierwszym odcinku takie spekulacje pojawiły się w przypadku Kamila i Magdaleny. Baleja i Perlińska w pierwszym odcinku show zatańczyli rumbę, widzowie zaś pisali wprost: "na pewno będzie to próba związku". Czy rzeczywiście tak jest? Głos w sprawie zabrał nie tylko radiowiec, ale również jego żona, Anna oraz taneczna partnerka.

A co na to Anna?

Na pytanie reportera serwisu Pomponik.pl o rzekomy romans Kamil Baleja tylko się roześmiał a odpowiedź poprosił żonę, która dołączyła do wywiadu:

Pięknie wyglądają, świetnie tańczą, każdy może pisać co chce, w ogóle się tym nie przejmuję, wszystko jest super! Lubimy się z Magdą. Będzie z tego romans?

Na co Kamil stanowczo odpowiedział:

Kamil i Anna są szczęśliwym małżeństwem, wspólnie wychowują dwójkę dzieci. Prezenter jakiś czas temu wydał książkę o ojcostwie - "Tato, no weź. Kupa i inne radości tacierzyństwa". W sieci nie brakuje wspólnych, humorystycznych nagrań, ale i romantycznych wpisów:

Miłość to nie krótkie zachwyty w eleganckim lokalu. To nie wzdychanie przy świecach, podziwianie drugiej osoby za grubą warstwą makijażu. Miłość to świadomość, że możesz być w piżamie, w rozczochranych włosach, możesz być sobą, w najbardziej niedoskonałej wersji, a i tak po drugiej stronie zobaczysz błysk w oku…

napisał Baleja przy okazji Walentynek