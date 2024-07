Renata Kaczoruk opowiedziała o pracy na planie swojego programu "Modelki 3.0". Po tym jak o narzeczonej Kuby Wojewódzkiego zrobiło się głośno po udziale w reality-show "Azja Express" w stacji TVN Style pojawił się dokument przygotowany i poprowadzony właśnie przez Renatę Kaczoruk. Gwiazda pokazuje w nim, jak wygląda życie modelek i modeli. Kaczoruk, która sama jest modelką, w rozmowie w TVN24 nie ukrywa, że na planie swojego programu czasami musiała udawać. Kogo i dlaczego?

Uwielbiam ten świat, czułam się jak ryba w wodzie. W paru momentach musiałam wręcz wejść gdzieś nielegalnie i wtedy udawałam modelkę i nie musiałam nikomu wyjaśniać co robię, w jakim celu. Mówię o modelce, która pracuje na danym pokazie, bo czasem wchodziłam z małą kamerką za dziewczyną, która robiła ten pokaz i nie było szansy na to, żeby wejść tam z ekipą, więc udało się inaczej , udało się nie tłumacząc co tu robię