Miniony rok był dla Kacpra Kuszewskiego bardzo pracowity. Aktor postanowił wynagrodzić sobie ten czas i udał się na wakacyjny odpoczynek. Razem z przyjaciółmi poleciał do Tajlandii i Kambodży, gdzie przywitał nowy rok. Aktora zachwycił nie tylko piękny krajobraz, ale również gościnność i życzliwość tubylców. Całą podróż Kuszewski uznał za udaną.

- To były cudowne, egzotyczne wakacje. Mam nadzieję, że teraz łatwiej mi będzie przetrwać długą, szarą i jak na razie mokrą polską zimę - powiedział Kacper w rozmowie z "Faktem".

W zimę w południowej części Azji jest temperatura ok. 30 stopni Celsjusza, co oznacza że znalazła się także okazja do błogiego wypoczynku na plaży. Kuszewski tę chwilę uwiecznił na zdjęciu. Pozuje na nim w samych slipach. Prawie nago prezentuje się tak (sexy?):

