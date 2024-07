Ostatnio w prasie pojawiły się doniesienia, że Justyna Steczkowska będzie jurorką w nowym show już jesienią tego roku. Miał to być program stacji TVN. Zobacz też: Steczkowska kłóci się z mężem o karierę syna? Menadżerka gwiazdy skomentowała medialne doniesienia

Reklama

Gwiazda, wyraźnie poirytowana, zdementowała te plotki, takim oto postem na swoim profilu na Facebooku. Napisała także, że ma na jesień ma zupełnie inne plany - wydaje nową płytę i rusza w trasę z koncertami:



Kochani jestem zniesmaczona tego typu artykułami w prasie, w których nie ma ani odrobiny prawdy i w których wmawia mi się, że robię coś - czego nie robię! NIE WYSTĘPUJĘ W TYM ROKU W ŻADNYM SHOW, BO JESIENIĄ WYDAJE PŁYTĘ I RUSZAM W KOLEJNĄ TRASĘ KONCERTOWĄ. Tyle w tym temacie. Za chwilę wylatuje do Serbii kręcić teledysk. Dobrego dnia! JS

Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie od osoby z otoczenia gwiazdy, być może w show zobaczymy Magdalenę Steczkowską - siostrę Justyny, która jest obecnie na etapie castingów, więc wszystko zapewne wyjaśni się już wkrótce! Justyna sama podkreślała wielokrotnie, że w tym roku ma bardzo dużo pracy artystycznej i był to jeden z powodów, dla których zdecydowała się opuścić "The Voice of Poland".

Magdę Steczkowską oglądaliśmy już w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Podoba wam się pomysł na nowy show z jej udzialem?

Reklama

Zobacz na Polki.pl: Stylowa Magda Steczkowska w wiosennym looku na co dzień