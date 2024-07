Najstarszy syn Justyny Steczkowskiej pragnął realizować się jako model. Niestety rodzice nie pochwalali tego pomysłu, dlatego Leon Myszkowski oddaje się innej pasji, czyli gotowaniu. Jak każdemu początkującemu kucharzowi, zdarza się również jemu popełniać małe błędy. Zobacz: Syn Steczkowskiej gotuje tylko wykwintne dania

Leon prowadzi bloga kulinarnego, na którym często zamieszcza przepisy i porady dotyczące gotowania, a jego grono fanek stale rośnie. Okazuje się, że nastolatek już od najmłodszych lat wykazywał zdolności kulinarne i chciał pomagać rodzicom w przygotowywaniu posiłków.

Wokalistka opowiedziała w "Pytaniu na śniadanie" zabawną anegdotę, kiedy to syn przyrządził śniadanie dla całej rodziny w wieku 4 lat. I chyba poszło mu całkiem nieźle:

Mój syn od zawsze gotuje. Jak miał 4 lata to zaczął gotować i zrobił dla nas jajecznicę. Sam włączył kuchenkę, sam położył patelnię, wrzucił jajka, pokroił chleb. To było bardzo zabawne, ale było widać, że to jest jego pasja. Gotuje to dziś, w każdej wolnej chwili – w weekend zawsze.