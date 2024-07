Justyna Steczkowska jest słabym kierowcą? Takie doniesienia pojawiają się w kolorowej prasie już od dłuższego czasu. Diwa w końcu postanowiła zdementować plotki na temat rzekomych wypadków samochodowych i mandatów. W bardzo zabawny sposób!

Jeden z kolorowych tygodników podał, że Steczkowska za wykroczenia drogowe (m.in. za przekroczenie prędkości czy rozmowę w trakcie jazdy) straciła prawo jazdy. Justyna do tej pory rzadko komentowała wszelkie takie insynuacje, jednak teraz nie wytrzymała i na swoim Facebooku napisała: