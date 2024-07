Justyna Steczkowska kocha ciemne okulary, niebotyczne szpilki i styl glamour. Ostatnio okazało się, że kocha coś jeszcze.

Piosenkarka oprócz swoich ulubionych seksownych sukieneki zaczęła się pokazywać w dopasowanych garniturach. Oczywiście nie byle jakich! Na festiwalu w Opolu zaprezentowała dwa z nich. Oba specjalnie dla Justyny Steczkowskiej zaprojektowała Magda Wizner, właścicielka marki Le Désir i oba kosztowały po 1550 złotych.

A wam, który bardziej się podobał? Różowy z szortami zestawiony z koralowymi szpilkami Primamoda i efektowną bransoletą Apart. Czy klasyczny biały z kremowymi sandałkami na szpilce z najnowszej kolekcji marki Kazar, pastelową torbą do ręki marki Primamoda i dużą ilością złotej biżuterii marki Apart?