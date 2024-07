Justyna Steczkowska, Weronika Książkiewicz, Kasia Bujakiewicz, Omenaa Mensah wybrały się wspólnie do Maroka. Wspólne wakacje? Zamiast zwiedzać ten kraj i wypoczywać na plaży, gwiazdy biorą udział we wspólnej sesji zdjęciowej do kalendarza jednej z firm.

Steczkowska, Książkiewicz, Bujakiewicz, Mensah w Maroko

Pieniądze zebrane ze sprzedaży kalendarza z ich sesją zdjęciową będą przeznaczone na budowę szkoły w Ghanie. Pomysłodawczynią akcji jest Omenaa Mensah, która już od jakiegoś czasu prowadzi fundację pomagającą dzieciom z Afryki. Jej koleżanki z branży z wielką przyjemnością postanowiły jej pomóc. Przy okazji pokazały na Instagramie kilka zdjęć z tego egzotycznego kraju.

Widać, że czują się wyśmienicie w swoim towarzystwie i dobrze się razem bawią. Do Maroka pojechała wspólnie z Agnieszką Szczurek, która realizuje przy okazji materiał do TVN oraz projektantem Tomaszem Olejniczakiem.

Gwiazdy pojechały do Maroka:

#marakesh #omenateam @justynasteczkowska @weronikaksiazkiewicz @k.bujakiewicz @omenaamensah #tomaotomo #charity #kolorowy #itaka #fashion Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika TOMAOTOMO by Tomasz Olejniczak (@tomaotomo_official) 20 Paź, 2015 o 5:32 PDT