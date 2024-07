Obie są w ciąży i obie wyglądają świetnie. Justyna Steczkowska podczas nagrania "The Voice of Poland" oprócz zasiadania w jury, pojawiła się również na scenie. Po raz kolejny gwiazda ukrywała swój ciążowy brzuszek pod luźnymi krojami sukienek. Na scenie artystka pojawiła się w luźnej sukience w indyjskim stylu, który nie zaznaczał kształtu zaokrąglonego brzuszka.

W przeciwieństwie do Joanny Liszowskiej. Aktorka podczas finału "You can Dance" miała na sobie złocistą kreację wysadzaną cekinami, która opinała się na sporym brzuszku gwiazdy. Jak widać gwiazda lada moment urodzi i chwali się swoimi ciążowymi krągłościami jak tylko potrafi. I słusznie, ten stan jej bardzo służy, a złoto w połączeniu z burzą loków wygląda szałowo!