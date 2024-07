Justin Timberlake i Jessica Biel znowu są parą! Chociaż po wielu rozstaniach i powrotach wydawało się, że ich związek nie ma już szans okazało się, że ich uczucie jest wyjątkowo silne. Justin przyznał w jednym z wywiadów, że razem z aktorką dali sobie kolejną szansę.

- Tak, wróciłem do Jessiki. To najważniejsza osoba w moim życiu- stwierdził Justin Timberlake.

Najwyraźniej, po ostatnim rozstaniu piosenkarz nie odnalazł szczęścia u boku innej kobiety.

Miejmy nadzieję, że tym razem związek Jessiki i Justina przetrwa próbę czasu. Może aktorce uda się wreszcie zaciągnąć Timberlake’a do ołtarza…

