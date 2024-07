Jurorzy "Must Be The Music" ocenili szansę Edyty Górniak na Eurowizję 2016! Jeden z nich, Tymon Tymański, ostro skrytykował diwę. Powiedział, że nie jest dla niego artystką. Adam Sztaba zaś twierdzi, że należy docenić odwagę Edyty Górniak.

Tymon Tymański: Edyta Górniak nie jest artystką!

Czy Edyta Górniak ma szansę na Eurowizji 2016? Adam Sztaba jest pewny, że głos diwy może ponownie zauroczyć Europę. Uważa jednak, że ten festiwal wciąż jest konkursem, na którym jest wiele słabych piosenek:

Eurowizja się rozwija. Ewidentnie, coraz więcej jest lepszych piosenek, jednak nie da się ukryć, że to festiwal taniości, szmiry, te piosenki są masakryczne, a realizacja telewizyjna znakomita. Edyta? Czemu nie? To wymaga od Edyty ogromnej odwagi, bo siłą rzeczy oczekiwano by od niej wygranej. To jest kobieta, która fenomenalnie śpiewa, głos to jest jej największa wartość. - mówi Adam Sztaba w rozmowie z Faktem.

Głos Edyty Górniak docenia również Tymon Tymański. Nowy juror show uważa jednak, że gwiazda nie jest artystką, a dobrą wokalistką.

Ma łatwość do wypowiadania sądów dość mało zrównoważonych. Ja jej kibicuje, są momenty, kiedy mam ochotę jej coś powiedzieć. Żeby być artystą, to coś trzeba więcej, niż tylko zaśpiewać. Ja jestem artystą, ona nie. Ale może ona bywa czasami, ma szansę być artystką, jeśli zrobi dobrą płytę - mówi muzyk.

A co na temat ponownego startu Edyty Górniak na Eurowizji sądzi Kora? Wielka gwiazda powiedziała tylko:

Nie wiem, nie wiem, może jak zapuści wąsy - śmiała się w wywiadzie dla Faktu Kora.

Edyta Górniak i Kora nie mają dobrych relacji. Edyta w jednym z odcinków The Voice of Poland skrytykowała Korę mówiąc, że nie jest dobrą wokalistką. Może dlatego Kora niezbyt chętnie chciała ocenić szansę Edyty na Eurowizji?

Edyta Górniak pojedzie na Eurowizję?

Edyta Górniak i jej propozycja na Eurowizję - "Grateful".

