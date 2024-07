Doda cieszy się, że Edyta Górniak weźmie udział w polskich preselekcjach na Eurowizję 2016! Diwa walczy o reprezentowanie naszego kraju z utworem "Grateful". Czy jej się uda - dowiemy się 5 marca podczas koncertu w TVP 1. Doda twierdzi zaś, że to dobry pomysł, żeby to właśnie Edyta Górniak pojechała na Eurowizję!

Doda, w rozmowie z Super Expressem przyznała, że ponowny udział Górniak na Eurowizji jest świetnym pomysłem. Życzy jej powodzenia, a przy okazji wspomina jej pierwszy występ na tym konkursie, w 1994 roku, kiedy to zajęła drugie miejsce. Wokalistka wspomina, że popłakała się, kiedy Edyta nie wygrała! Teraz życzy jej powodzenia:

Oczywiście, że to dobry pomysł, niech każdy artysta robi to co uważa. Nie ma opcji, żebym kogoś skrytykowała w tym temacie, ponieważ jeżeli ktoś ma taka ochotę, realizuje się muzycznie, to super, niech jedzie. Ja pamiętam jak miałam 9 lat, jak były jeszcze takie telewizory grube, i oglądałam Eurowizję, kiedy występowała Edyta Górniak, i nie zdobyła wtedy pierwszego miejsca. Ja się tak strasznie popłakałam, to był dla mnie koszmar. Bardzo jej wtedy dopingowałam i chciałam, żeby Edyta wygrała. Cieszę, że telewizory się zmieniły, a Edyta wciąż jest. Będę trzymała za nią kciuki! - mówi Doda.