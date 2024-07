Jerzy Owsiak otrzyma Pokojową Nagrodę Nobla? Pomysł ma coraz więcej fanów! 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się w minioną niedzielę (15 stycznia), okazał się ogromnym sukcesem! Kolejny raz akcja Jurka Owsiaka pobiła rekord.

Z inicjatywą nominowania pomysłodawcy WOŚP-u do tej prestiżowej nagrody wyszedł Krzysztof W. Kasprzyk, były konsul RP w Nowym Jorku i Vancouver.

Oglądam w TVN tego wspaniałego wariata Owsiaka i cały ten wielki dobroczynny happening. W Stanach i w Kanadzie uczestniczyłem w licznych fund-raiserach, oglądałem wiele teletonów, akcji charytatywnych i pokrewnych przedsięwzięć. Powiem krótko: nikt i nic nie dorasta WOŚP do pięt. Wyzwalany przez Jurka wulkan pozytywnej energii to doprawdy ewenement na skalę światową. Extra podziw budzi profesjonalizm tego gigantycznego projektu i panowanie nad logistyką, której podłożem jest przecież młodość (a często dzieciństwo), żywioł, entuzjazm i rock & roll.

A wszystko w kraju ogarniętym kaczą smutą i nienawiścią, jako istotną składową obecnego sprawowania władzy.

U kogoś przeczytałem dziś żeby promować Owsiaka i Orkiestrę do pokojowego Nobla. Słuchajcie, to nie jest taki głupi pomysł !