Julia Wróblewska była dziś, 1 maja gościem w DDTVN. Młoda gwiazda od piątku 28 kwietnia zmaga się z hejtem w sieci. Wszystko dlatego, że nie poszła na pogrzeb Witolda Pyrkosza. Swoją nieobecność tłumaczyła tym, że boli ją gardło i musi uczyć się do matury. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że tego samego dnia buszowała po sklepach ze znajomymi, a nawet planowała iść na ostatnią imprezę przed maturą. Po fali krytyki, Julia zablokowała dodawanie komentarzy pod swoim zdjęciem z Pyrkoszem na Instagramie, ale internauci jednak nie odpuścili, a wszystko dlatego, że gwiazda miała czas na to, żeby w weekend odwiedzić dwie stacje telewizyjne. W sobotę i poniedziałek pojawiła się w śniadaniówkach -w "Pytaniu na śniadanie" i "Dzień dobry TVN". Internauci nie dają za wygraną i krytykują jej postępowanie pod innymi zdjęciami.

Tak się uczy do matury, że dziś była w Dzień Dobry TVN, a wczoraj w Pytaniu na Śniadanie, zaś w dniu pogrzebu jak to ona napisała prawie, prawdziwego dziadka, na imprezce. Dno z dna. A ona głupia jak but. Dziś jak ją widziałam z rodziną to mieliśmy ubaw po pachy jakie głupoty gada ta dziewucha. Ciągle wchodziła w zdanie tej psycholog, wtryniała się jej opowiadając znów swoje prywatne rzeczy, nie pytana o to, że po maturze robi sobie rok przerwy, pewnie się tak zabezpiecza na wypadek gdy jej nie zda, aby nie było wstydu na Polskę. Pokazała i tam zero szacunku do starszych. Nie dała tej Pani powiedzieć niczego do końca, bo ciągle wcinała się w jej wypowiedzi i dodawała swoje pięć groszy. Nadpobudliwa dziewucha. Wstyd. Kłamczucha. Chciała pokazać taką dobrą, a w finale wyszła jej prawdziwa tożsamość. Zakłamana i wyrachowana ale przy tym głupia dlatego sama się utopiła w swoim bagnie. Też stąd znikam bo szkoda czasu na taką sztucznie wytworzoną medialnie kreaturę - czytamy komentarze na Instagramie.

Oglądałam dziś DDTVN. Marcin Prokop rozwalił cię koncertowo tym tekstem: "Widzę że włosy masz już przygotowane do matury". Od razu ci mina zrzedła i zszedł ten cwaniacki uśmieszek z twarzy. Po prostu mistrz. Nie będzie ci przecież wprost cisnął na wizji, ale to bardzo inteligentny facet i nawet on swoją równie inteligentną wstawką, pokazał co o tobie myśli. Wstawką której niewtajemniczeni nawet pewnie nie zauważyli i nie zrozumieli, a reszta która jest w temacie od razu pojęła aluzję. Mówisz że nie wstawiasz snapów bo chcesz wyciszyć sprawę. To masz zadatki na polityka. Oni też po każdej aferze próbują zamieść wszystko pod dywan i liczą na to że ciemny lud zapomni. Ale na to raczej nie licz bo coś takiego raczej nigdy nie zostanie zapomniane. PS. Teraz tak się pilnie uczysz nawet w niedzielę? Szkoda że jak trwały normalne lekcje, to je ciągle olewałaś i wolałaś sesyjki i wygłupy z koleżkami. Mówisz że bierzesz rok żeby się rozwijać. Ja myślę że raczej po to żeby nie mieć żadnych naukowych obowiązków i móc chodzić na całonocne imprezy i lansować się na wszystkich eventah niezależnie czy będą wypadać w weekend, czy w środku tygodnia. Z tym że teraz już ten rok przerwy niepotrzebny bo i tak po tym wszystkim tak często cię wszędzie nie będą zapraszać.