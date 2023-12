Waldemar z „Rolnik szuka żony” opublikował plakat filmowy, na którym pisze o finale programu i odlicza czas. Zapowiada się naprawdę emocjonujący odcinek, a internauci wątpią, czy rolnik faktycznie chciał znaleźć miłość w programie. Waldemar odpowiedział i dodał wymowny wpis, który sugeruje, że w finale wydarzy się coś nieoczekiwanego!

Już w niedzielę 10 grudnia finał 10. edycji "Rolnik szuka żony". Uczestnicy już od wielu dni przygotowują widzów na spektakularny finał, a Waldemar jeszcze bardziej podkręcił atmosferę i pochwalił się plakatem filmowym, który sam zrobił. Rolnik nie ukrywa, że sam nie wie, co zobaczy w telewizji i jak finałowy odcinek został zmontowany:

Waldemar podkreśla, że on zna swoją wersję i ma nadzieję na rzetelne przedstawienie tego, co naprawdę się wydarzyło. Już sama ta zapowiedź sprawia, że emocje sięgają zenitu!

Jedno jest pewne... Ja wiem doskonale jak było w mojej historii i liczę na rzetelne i prawdziwe przedstawienie, co się naprawdę wydarzyło gdy zgasły kamery.Liczę, że będą emocje, które was napędzą, tak jak mnie napędza, 'Cały ten zgiełk' od 17 września.Światło - kamera - akcja... Czekam na zakończenie sezonu

Nie wszystkim internautom spodobał się plakat Waldemara i sugerują, że wcale nie poszedł do programu, aby szukać miłości:

Po to poszedłeś do tego programu? … dorośnij

Na odpowiedź Waldemara nie trzeba było długo czekać. Rolnik pisze wprost, że w programie poszukiwał swojej drugiej połówki, a film to po prostu jego pasja:

Nie rozumiem, o co ci chodzi ? To, że lubię zmontować jakiś plakat filmowy, odnosząc go do swej osoby, nie oznacza wcale, że przyszedłem do programu zagwiazdorzyć . Moją pasją od zawsze jest kino i doskonale się w tym czuję. Nie każdemu musi to odpowiadać

wyznał Waldemar