Pogrzeb Elżbiety Zającówny trwa dwa dni. Pierwsze z pożegnań odbyło się w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie. Drugie, w tym odprowadzenie na cmentarz, gdzie spocznie aktorka odbyło się 7 listopada 2024 roku w Krakowie. Elżbieta Zającówna została pochowana na Cmentarzu Grębałów w Krakowie. Ostatnie pożegnanie było poruszające, a słowa ukochanego męża aktorki, Krzysztofa Jaroszyńskiego, wyciskają łzy.

Elżbieta Zającówna zmarła niedługo po swoich 66 urodzinach. Wiadomość o jej śmierci pogrążyła w żałobie cały polski świat mediów. Aktora ciężko chorowała, a z powodu swojego stanu zdrowia już lata temu wycofała się z kariery zawodowej. Swoje życie również trzymała z dala od mediów. Z Krzysztofem Jaroszyńskim Elżbieta Zającówna była związana ponad 40 lat. Razem doczekali się córki, Gabrieli Jaroszyńskiej. Podczas pogrzebu, który odbył się w Krakowie, mąż aktorki wypowiedział poruszające słowa:

W trakcie mszy żałobnej, ksiądz opisał Elżbietę Zającównę takimi słowami:

Najbliższa rodzino, bracia i siostry, gromadzi nas smutna uroczystość, która w pewnym sensie rozpoczęła się wczoraj w Warszawie. Rozdawana była karteczka z różą, na której było napisane: ''do domu wracam jak strudzony pielgrzym''. Bo tak myślała nasza zmarła siostra Elżbieta. Wiele pytań ciśnie nam się do ust. Nasza siostra Elżbieta była kimś wyjątkowym, bo w życiu społecznym aktorzy odgrywają specyficzną rolę. Pamiętam ja z filmu ''Seksmisja'' - piękna, młodą... W człowieku jest człowiek cielesny i człowiek duchowy, dzięki temu jest możliwa sztuka, dzięki temu jest możliwe aktorstwo. Pojęcie piękna stosuje się zarówno do człowieka cielesnego jak i wewnętrznego

Pożegnanie Elżbiety Zającowny odbyło się także dzień wcześniej w Warszawie. Na mszy świętej poświęconej pamięci aktorki nie zabrakło kolegów i koleżanek, które poznała na swojej zawodowej drodze. Elżbietę Zającówne pożegnała m. in. minister kultury Hanna Wróblewska: