Julia Pietrucha na pokazie mody

Właścicielką tych zgrabnych nóg i "wieczorowych" legginsów jest... Julia Pietrucha! Aktorka, znana m.in. z serialu "Blondynka", pojawiła się na wczorajszym pokazie dyplomowym MSKPU w minimalistycznej stylizacji, w której uwagę przykuwał szczególnie dół. Szare getry wprawdzie doskonale wyeksponowały zgrabną figurę Julii, lecz mamy nieodparte wrażenie, że lepiej sprawdziłyby się w zaciszu siłowni niż na ściance. Gwiazda uzupełniła stylizację długą, czarną marynarką i klasycznymi czółenkami również w kolorze czarnym. Jak oceniacie ten look? Hot or not?

