Przed weekendem majowym odbyła się gala otwarcia tegorocznego festiwalu MasterCard Off Camera. Jak co roku w Krakowie pojawiły się znane ze świata filmu osobowości, a także gwiazdy. Zobaczcie, które pary skradły show podczas tego wieczoru!

Gwiazdy na gali otwarcia MasterCard Off Camera 2024

Co roku w Krakowie odbywa się filmowy festiwal MasterCard Off Camera, a tegoroczna edycja potrwa do 5 maja. Widzowie i krytycy obejrzą wiele pozycji z gatunku kina niezależnego, ale inauguracja festiwalu jest też okazją do spotkań i kuluarowych rozmów - z pewnością wiedzą o tym gwiazdy, które pojawiły się na gali otwarcia. Wśród nich była m.in. Karolina Gilon i jej ukochany, Mateusz Świerczyński, a także Edward Miszczak i jego młodsza żona, Anna Cieślak. Show skradła też Ewa Wachowicz, która zmysłowo wyeksponowała nogi. Kto jeszcze się pojawił?

Zobaczcie w naszej galerii, jak znani prezentowali się na festiwalowej ściance.