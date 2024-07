Julia Kamińska nie przebiera w słowach! Aktorka w rozmowie z Party.pl bardzo ostro wypowiada się na temat sytuacji kobiet w Polsce:

To jest zaangażowanie feministyczne, ponieważ jestem feministką, jestem kobietą. Walczę o prawa kobiet, wydaje mi się to dosyć naturalne, wydaje mi się to niezwykle ważne. Dla nas, dla naszych córek, ale również dla naszych synów, dla wszystkich, którzy będą w jakikolwiek sposób zaangażowani w przyszłości w poczęcie, w rodzenie dzieci, w antykoncepcję. Nas wszystkich to dotyczy - mówi w rozmowie z nami.