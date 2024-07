Jude Law i Ewan McGregor to chyba jedni z najpopularniejszych przyjaciół-aktorów Hollywood. Panowie od lat kumplują się do tego stopnia, że zgodzili się wziąć udział we wspólnej sesji zdjęciowej pozując... w łóżku. Sesję wykonał Lorenzo Agiusa, który od lat zajmuje się portretowaniem największych światowych gwiazd. Tym samym aktorzy udowadniają, że przyjaźń między mężczyznami jak najbardziej istnieje i ma się dobrze.

Swoimi zdjęciami Jude i Ewan przy okazji wzywają do tolerancji dla par homoseksualnych. Na pytanie czy oni sami doświadczyli chociaż jednorazowych przygód seksualnych z mężczyznami, odpowiadają zgodnie, że nie.

