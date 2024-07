Joanna Majstrak i Hubert Urbański - o tym związku mówi się dużo i nie zawsze dobrze. Oboje po przejściach. Duża różnica wieku. Domysły, czy to "coś" między nimi to prawdziwe uczucie czy może ustawka medialna, by wzbudzić zainteresowanie mediów? Okazuje się, że jednak to pierwsze! Para nadal jest razem i wszystko wskazuje na to, że między nimi dobrze się układa. Zobacz też: Urbański i Majstrak o swoim związku: „Szkoda czasu, by o tym mówić". Dlaczego tak zareagowali? WIDEO

W tej beczce miodu znalazła się jednak również łyżka dziegciu. Joanna i Hubert mimo szczerego uczucia między nimi, niestety mają coś, co ich dzieli. Oboje mają kompletnie odmienne podejście do stylu życia! Joanna bardzo dba o to, co je, a Hubert - wręcz przeciwnie:

Hubert nie prowadzi mojego stylu odżywiania się. Lubi palić cygara i wypić coś mocniejszego, oczywiście z umiarem - zdradziła aktorka na łamach Faktu.

Majstrak przyznała jednak, że choć sama bardzo stara się zdrowo żyć, nie będzie namawiać swojego partnera, by dla niej zmienił swoje podejście do tego tematu:

Od listopada odstawiłam alkohol. Teraz w ogóle nie jem przetworzonych produktów. Zrezygnowałam też z cukru. Wszystko gotuję. Jem kasze, warzywa, owoce, soczewice, fasolę, ryby, jajka od kur z wolnego wybiegu, płatki owsiane gotowane na wodzie, ryż brązowy lub dziki. (...) Nikogo nie staram się namawiać na zdrowe jedzenie. Mówię tylko o skutkach złego odżywiania. To, czy ktoś chce się zdrowo odżywiać, jest jego świadomym wyborem - powiedziała na łamach tabloidu.

Wyobrażacie sobie ich wspólny obiad w restauracji? :) Ona soczewica i dziki ryż, on - schabowy z kapustą i whisky do tego. ;)

