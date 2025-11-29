Joanna Liszowska zabrała głos w sprawie zakończenia serialu "Przyjaciółki". Polsat od września 2012 roku wyemitował aż 26 sezonów, tworząc aż 314 odcinków, z czego ostatni widzowie mieli okazję obejrzeć 27 listopada 2025 roku. Jednak pożegnanie z "Przyjaciółkami" nie będzie takie nagłe. Będzie niespodzianka dla widzów.

Joanna Liszowska o końcu "Przyjaciółek"

W "Przyjaciółkach" grała jedną z głównych ról. Patrycję pokochały tysiące Polek, które nie ukrywały, że chciałyby być częścią takiej paczki, jaką w serialu tworzyły Patrycja, Zuza, Inga i Anka. Niestety to koniec "Przyjaciółek" w Polsacie. Stacja zdecydowała o zakończeniu tworzenia kolejnych sezonów po 13 latach.

Joanna Liszowska podzieliła się z fanami poruszającym oświadczeniem, w którym zwróciła się do tych, którzy pokochali "Przyjaciółki":

Jak już zapewne wiecie, została podjęta decyzja przez stacje, że kończymy naszą przygodę, ale pamiętajcie, że również ta sama stacja podjęła decyzję 13, a prawie właściwie 14 lat temu, żeby rozpocząć ten serial i dzięki temu byliśmy razem przez tyle lat. Bardzo, bardzo wam dziękuję za to, że byliście, bo byliśmy dzięki wam tak długo. To był niesamowity kawałek życia, to nie była tylko praca.

Aktorka nie ukrywa, że czas na pożegnania z ekipą jeszcze nadejdzie. Będzie to emocjonalna chwila dla wszystkich twórców:

Staliśmy się taką rodziną ''przyjaciółkową''.

Niespodzianka dotycząca serialu "Przyjaciółki"

Joanna Liszowska przekazała, że powstanie także specjalny odcinek "Przyjaciółek". Będzie zdecydowanie dłuższy niż pozostałe 314 odcinków, które widzowie mieli okazję oglądać do tej pory:

Tak się stało, decyzja została podjęta, natomiast jest jeszcze inna decyzja: pożegnamy się z Wami specjalnym, dłuższym odcinkiem, który w jakiś sposób właśnie was utuli, podsumuje, coś zakończy, jakieś historie i wątki.

Kiedy ostatni odcinek serialu "Przyjaciółki"?

Joanna Liszowska zapowiedziała, że ostatni odcinek "Przyjaciołek" zaplanowany jest za kilka miesięcy. Podała konkretną datę, kiedy można się go spodziewać w Polsacie:

Ten odcinek będzie emitowany w okolicach Wielkanocy, także wcześniej go przygotujemy. Praca na nim też będzie pożegnaniem tej naszej rodziny

Chociaż zakończenie pracy nad serialem, będzie dla wszystkich trudne, to Joanna Liszowska stara się jednak myśleć pozytywnie:

Zawsze trzeba myśleć, coś się kończy, coś zaczyna.

