Joanna Liszowska i Mikołaj Roznerski zaskoczyli swoich fanów niecodziennym wspólnym występem. Aktorzy opublikowali w mediach społecznościowych krótkie wideo nagrane do piosenki „That Was Us”, które błyskawicznie zdobyło popularność. Nagranie miało lekki i humorystyczny charakter, a jego forma wpisuje się w aktualny trend internetowy. To, co najbardziej zaskoczyło internautów, to fakt, że Roznerski i Liszowska pojawili się razem, co nie zdarza się często w ich aktywności medialnej.

Wideo z 9 tysiącami odsłon w 10 minut

Krótko po publikacji wideo zaczęło bić rekordy popularności. Już w ciągu pierwszych 10 minut od publikacji zanotowało niemal 9 tysięcy odsłon. Film został opublikowany na profilu Joanny Liszowskiej na Instagramie. W opisie artystka nawiązała do okoliczności jego publikacji, żartując z niedoskonałości synchronizacji z muzyką. Całość wywołała falę entuzjastycznych reakcji wśród fanów.

Data publikacji wideo nie była przypadkowa - 6 grudnia to nie tylko Mikołajki, ale również dzień urodzin Mikołaja Roznerskiego. Aktor skończył w tym roku 42 lata. Joanna Liszowska napisała pod filmikiem:

W Mikołajki, dla Mikołajów… z Mikołajem.

W ten sposób złożyła swojemu koledze po fachu nietypowe, ale ciepłe życzenia, wpisujące się w luźny i żartobliwy ton nagrania.

Internauci komentują: naturalność i dystans zachwycają

Fani nie kryli zachwytu wobec wspólnego nagrania aktorów. W komentarzach pojawiały się opinie wyrażające uznanie dla naturalności i poczucia humoru Joanny Liszowskiej oraz Mikołaja Roznerskiego.

Super duet.

Dobre, dobre zgrany z was duet.

Jesteście super - pisali fani.

Nie zabrakło również żartobliwych komentarzy, w tym napisanego przez Kasię Kwiatkowską, który brzmiał:

Czyli teraz Wy …razem. Gratulacje. Na kiedy szykować suknię? Czy to będzie miesiąc z 'R'?

