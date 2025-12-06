Joanna Liszowska i Mikołaj Roznerski zaskakują sieć. Wideo bije rekordy
Joanna Liszowska i Mikołaj Roznerski opublikowali wspólne nagranie do trendującej piosenki. Tylko 10 minut wystarczyło, by osiągnęło prawie 9 tysięcy odsłon. Fani są zachwyceni humorem i dystansem duetu.
Joanna Liszowska i Mikołaj Roznerski zaskoczyli swoich fanów niecodziennym wspólnym występem. Aktorzy opublikowali w mediach społecznościowych krótkie wideo nagrane do piosenki „That Was Us”, które błyskawicznie zdobyło popularność. Nagranie miało lekki i humorystyczny charakter, a jego forma wpisuje się w aktualny trend internetowy. To, co najbardziej zaskoczyło internautów, to fakt, że Roznerski i Liszowska pojawili się razem, co nie zdarza się często w ich aktywności medialnej.
Wideo z 9 tysiącami odsłon w 10 minut
Krótko po publikacji wideo zaczęło bić rekordy popularności. Już w ciągu pierwszych 10 minut od publikacji zanotowało niemal 9 tysięcy odsłon. Film został opublikowany na profilu Joanny Liszowskiej na Instagramie. W opisie artystka nawiązała do okoliczności jego publikacji, żartując z niedoskonałości synchronizacji z muzyką. Całość wywołała falę entuzjastycznych reakcji wśród fanów.
Data publikacji wideo nie była przypadkowa - 6 grudnia to nie tylko Mikołajki, ale również dzień urodzin Mikołaja Roznerskiego. Aktor skończył w tym roku 42 lata. Joanna Liszowska napisała pod filmikiem:
W Mikołajki, dla Mikołajów… z Mikołajem.
W ten sposób złożyła swojemu koledze po fachu nietypowe, ale ciepłe życzenia, wpisujące się w luźny i żartobliwy ton nagrania.
Internauci komentują: naturalność i dystans zachwycają
Fani nie kryli zachwytu wobec wspólnego nagrania aktorów. W komentarzach pojawiały się opinie wyrażające uznanie dla naturalności i poczucia humoru Joanny Liszowskiej oraz Mikołaja Roznerskiego.
Super duet.
Dobre, dobre zgrany z was duet.
Jesteście super
Nie zabrakło również żartobliwych komentarzy, w tym napisanego przez Kasię Kwiatkowską, który brzmiał:
Czyli teraz Wy …razem. Gratulacje. Na kiedy szykować suknię? Czy to będzie miesiąc z 'R'?
