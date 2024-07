Ciąże gwiazd wywołują wiele sensacji. Serwisy plotkarskie, tabloidy i kolorowe magazyny śledzą wtedy każdy ruch przyszłych mam. Jedną z gorętszych postaci show-biznesu, która już wkrótce powita na świecie maluszka jest Joanna Liszowska.

Reklama

Aktorka tuż po zakończeniu trzeciej edycji "Got To Dance" udałą się na zasłużony urlop macierzyński do Szwecji. Jak dowiedzieli się dziennikarze magazynu "Party" pod koniec wakacji Liszowska urodzi drugą córeczkę. Gwiazda przyjaciółek promienieje ze szczęścia i już nie może doczekać się swoje kolejnej pociechy.

- Chociaż Asia ukrywała, że spodziewa się dziecka, kiedy tajemnica wyszła na jaw i odebrała gratulacje od przyjaciół, spokojniej podchodziła do tematu. Widać było, że jest pełna energii, bardzo szczęśliwa i nie może doczekać się narodzin małej - mówi "Party" osoba z planu "Przyjaciółek".

Termin porodu Liszowskiej zaplanowany jest pod koniec wakacji. Dlatego gwiazda postanowiła już rozpocząć przygotowania do porodu w Szwecji u boku ukochanego milionera, Oli Sereneke.

Zobacz: Ostatni raz w telewizji Joanny Liszowskiej przed urlopem macierzyńskim

Zobacz także

Reklama

Te gwiazdy wkrótce zostaną mamami: