Kolejna uczestniczka programu "X Factor" walczy o swoją karierę na polskiej scenie muzycznej. Tym razem swój pierwszy teledysk nagrywa Joanna Kwaśnik. Artystka, która przez wiele lat koncertowała i nagrywała z zespołem The Crackers Band, właśnie teraz ma szansę stać się prawdziwa gwiazdą. Okazuje się bowiem, że singiel Asi spodobał się przedstawicielom największych stacji radiowych o to właśnie do niego kilka dni temu został nakręcony klip.

Reklama

Joanna Kwaśnik przygotowuje się także do wydania solowej płyty, którą będziemy mogli wysłuchać już po wakacjach. Premiera krążka piosenkarki zapowiadana jest na 20 września.

Reklama

Zobaczcie zdjęcia z planu teledysku byłej uczestniczki programu "X Factor". Zapowiada się ciekawie?