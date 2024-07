Joanna Krupa udowadnia, że wiek jej nie zmienia! Gwiazda świętowała niedawno swoje 37. urodziny, ale sposób w jaki je spędziła, dowodzi, że zawsze pozostanie szaloną, poświęcającą się ukochanym zwierzętom, dziewczyną! Modelka w dniu swojego święta uratowała... odwodnionego susła, przez co nie tylko spóźniła się na urodzinowy obiad, ale także przełożyła lot do Polski:

Później przyjechałam do Polski. Przez to że byłam ze zwierzakiem opóźniłam lot. Uratowałam życie. To było troszkę stresujące, ale chociaż był positive ending!