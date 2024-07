Już wkrótce modelka Joanna Krupa pojawi się w Polsce. Powody jej wizyty w kraju są dwa. Przede wszystkim ma ona związek z podpisaniem kontraktu na udział w najnowszej edycji TVN'owskiego show "Top Model".

Reklama

Drugi powód to miłość do psiaków. Modelka jest znana z walki o prawa zwierzaków. Po raz kolejny będzie namawiać do ich adopcji.

– Selekcji dokona schronisko. Osoba, która będzie chciała dać zwierzątkom nowy, lepszy dom będzie musiała przejść badania psychologiczne oraz wypełnić formularz. Nie każdy nadaje się do adopcji .– powiedziała w dzienniku "Fakt" Joanna Krupa.

– W Stanach co tydzień jakiś bezdomny psiak trafia do naszego domu, szukamy mu właścicieli, a póki to się nie stanie trzymamy go u siebie. Uwielbiam pieski, one okupują nasz ogród, to jest ich królestwo. Idą wakacje, w schroniskach jest mnóstwo psów i będzie ich niestety więcej. Dajmy im szanse nowego domu. – dodaje piękna modelka.

Fantastycznie, kiedy za wyjątkową urodą idzie jeszcze ogromne serce.

Zobacz także

Reklama

daks