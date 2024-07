Joanna Krupa przyznała, że w młodości zdarzało jej się zaszaleć. Modelka opowiedziała, że nie raz przesadziła z alkoholem, ale im jest starsza tym rzadziej jej się to zdarza.

Spontaniczność i wdzięk popularnej Dżołany pokochały miliony Polaków. Na co Joasia Krupa mieszka w Stanach Zjednoczonych, gdzie również jest popularna i często pojawia się na czerwonym dywanie. Nie przeszkadza jej to spotykać się z najbliższymi przyjaciółkami na babskie wieczory, gdzie - jak się okazuje - nie brakuje alkoholu. W rozmowie z portalem lukebook.pl wyznała, że teraz jednak bardziej się hamuje niż kiedyś. I potrafi wyznaczyć granicę w imprezowaniu.

Było dużo razy za dużo wódki. Jednak im jestem starsza to nie mogę aż tak bardzo iść w tango. Kiedyś jak byłam młodsza to mogłam. Teraz potrzebuję tygodnia, żeby do siebie dojść.