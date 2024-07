Joanna Krupa z pewnością nie może narzekać na brak popularności. Modelka znana jest nie tylko w Polsce, gdzie po udziale w programie "Top Model" widzowie ją pokochali, ale i w USA. To właśnie tam Polka wystąpiła w reality show "Real housewives of Miami". O Krupie zrobiło się również głośno, kiedy to zdecydowała się zamrozić swoje jajeczka. Nie było by w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że wizyta u ginekologa została pokazana przez jeden z najpopularniejszych serwisów w Stanach Zjednoczonych. Zobacz: Szok! Krupa u ginekologa tematem numer jeden w USA! Zamroziła jajeczka na wizji

Być może nie wszyscy pamiętają, że Joanna Krupa kilka lat temu wzięła również udział w amerykańskiej wersji Tańca z Gwiazdami. W 2009 roku modelka zachwycała swoim tańcem jurorów i widzów tanecznego show. Krupa razem ze swoim partnerem zdobyła czwarte miejsce.

Właśnie dlatego, modelki nie mogło zabraknąć na wielkiej imprezie z okazji dziesiątych urodzin Tańca z Gwiazdami w USA. Joanna Krupa w towarzystwie największych gwiazd pojawiła się na gali, gdzie pochwaliła się zgrabną figurą. W obcisłej sukience bez ramiączek wyglądała świetnie. Delikatne fale na włosach dodawały jej uroku.

Joanna Krupa pochwaliła się zdjęciem z imprezy na Instagramie. Fajnie wyglądała?

