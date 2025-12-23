Kabaret Hrabi opublikował przejmujący utwór „Pierwsza zima”, dedykowany zmarłej artystce. Te pierwsze święta Bożego Narodzenia bez niej obudziły głębokie wzruszenie, żal i tęsknotę.

Joanna Kołaczkowska zmarła 17 lipca 2025 roku, mając 59 lat. Od kwietnia zmagała się z chorobą nowotworową, o której poinformowano publicznie. Choć walczyła z determinacją i była wspierana przez bliskich, ostatecznie odeszła po walce z rakiem. Pochodziła z Polkowic na Dolnym Śląsku i była ikoną polskiej sceny kabaretowej.

Wzruszająca piosenka od kabaretu Hrabi dla zmarłej przyjaciółki

Kabaret Hrabi - w składzie Dariusz Kamys, Łukasz Pietsch i Tomasz Majer - wspólnie z Arturem Andrusem nagrał utwór „Pierwsza zima”, który opublikowano w mediach społecznościowych. To wyjątkowy hołd dla Joanny Kołaczkowskiej. Słowa piosenki pełne są melancholii, tęsknoty i miłości, oddające emocje towarzyszące śmierci bliskiej osoby.

W teledysku znalazły się prywatne nagrania artystki oraz fragmenty jej występów, co jeszcze bardziej potęguje emocje. Wyjątkowa fraza utworu - „jak ci tam” - to czułe pytanie kierowane do Joanny, gdziekolwiek by teraz była. Piosenka łamie serca i jednoczy słuchaczy we wspólnej zadumie.

Tekst piosenki „Pierwsza zima” to przejmujący list, w którym przyjaciele mówią do Joanny. Wzruszające wersy o chmurach, siwym psie i „Małym Księciu” sprawiają, że każde słowo uderza prosto w serce. W piosence słychać głosy Dariusza Kamysa - prywatnie szwagra Joanny, Łukasza Pietscha, Tomasza Majera oraz Artura Andrusa. To opowieść o przyjaźni, pamięci i bólu po stracie - oprawiona w muzykę i obrazy z życia artystki.

Joanna Kołaczkowska zmarła na nowotwór

Joanna Kołaczkowska przez ponad dwie dekady była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy kabaretu Hrabi. Wcześniej występowała w kultowym kabarecie Potem oraz formacji Drugi Garnitur. Jej wyjątkowy styl, inteligencja i sceniczna charyzma przyciągały tłumy widzów.

Choć z wykształcenia była pedagogiem, scenę uczyniła swoją przestrzenią. Dzięki Adamowi Nowakowi z zespołu Raz Dwa Trzy, który dostrzegł jej talent, rozpoczęła swoją drogę artystyczną. Jej dorobek obejmował również role filmowe oraz dubbingowe - można ją było usłyszeć m.in. w filmie "Ryś" z 2007 roku.

Kabaret Hrabi wraca na scenę po śmierci Joanny Kołaczkowskiej

Po śmierci Joanny Kołaczkowskiej kabaret Hrabi wznowił działalność. Mimo że na scenie już jej nie ma, w sercach członków grupy i publiczności wciąż jest obecna. Ich hołd w postaci piosenki „Pierwsza zima” to nie tylko forma pożegnania, ale i świadectwo niezwykłej więzi, jaka łączyła ich z Joanną.

Zobacz także: Hanna Śleszyńska żegna Magdę Umer. Padły poruszające słowa również o Joannie Kołaczkowskiej