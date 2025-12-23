Przyjaciele nagrali piosenkę dla Joanny Kołaczkowskiej. Trudno powstrzymać łzy
Kabaret Hrabi opublikował przejmującą piosenkę „Pierwsza zima”, dedykowaną zmarłej Joannie Kołaczkowskiej. To pierwsze święta Bożego Narodzenia bez artystki. Piosenka porusza do łez.
Kabaret Hrabi opublikował przejmujący utwór „Pierwsza zima”, dedykowany zmarłej artystce. Te pierwsze święta Bożego Narodzenia bez niej obudziły głębokie wzruszenie, żal i tęsknotę.
Joanna Kołaczkowska zmarła 17 lipca 2025 roku, mając 59 lat. Od kwietnia zmagała się z chorobą nowotworową, o której poinformowano publicznie. Choć walczyła z determinacją i była wspierana przez bliskich, ostatecznie odeszła po walce z rakiem. Pochodziła z Polkowic na Dolnym Śląsku i była ikoną polskiej sceny kabaretowej.
Wzruszająca piosenka od kabaretu Hrabi dla zmarłej przyjaciółki
Kabaret Hrabi - w składzie Dariusz Kamys, Łukasz Pietsch i Tomasz Majer - wspólnie z Arturem Andrusem nagrał utwór „Pierwsza zima”, który opublikowano w mediach społecznościowych. To wyjątkowy hołd dla Joanny Kołaczkowskiej. Słowa piosenki pełne są melancholii, tęsknoty i miłości, oddające emocje towarzyszące śmierci bliskiej osoby.
W teledysku znalazły się prywatne nagrania artystki oraz fragmenty jej występów, co jeszcze bardziej potęguje emocje. Wyjątkowa fraza utworu - „jak ci tam” - to czułe pytanie kierowane do Joanny, gdziekolwiek by teraz była. Piosenka łamie serca i jednoczy słuchaczy we wspólnej zadumie.
Tekst piosenki „Pierwsza zima” to przejmujący list, w którym przyjaciele mówią do Joanny. Wzruszające wersy o chmurach, siwym psie i „Małym Księciu” sprawiają, że każde słowo uderza prosto w serce. W piosence słychać głosy Dariusza Kamysa - prywatnie szwagra Joanny, Łukasza Pietscha, Tomasza Majera oraz Artura Andrusa. To opowieść o przyjaźni, pamięci i bólu po stracie - oprawiona w muzykę i obrazy z życia artystki.
Joanna Kołaczkowska zmarła na nowotwór
Joanna Kołaczkowska przez ponad dwie dekady była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy kabaretu Hrabi. Wcześniej występowała w kultowym kabarecie Potem oraz formacji Drugi Garnitur. Jej wyjątkowy styl, inteligencja i sceniczna charyzma przyciągały tłumy widzów.
Choć z wykształcenia była pedagogiem, scenę uczyniła swoją przestrzenią. Dzięki Adamowi Nowakowi z zespołu Raz Dwa Trzy, który dostrzegł jej talent, rozpoczęła swoją drogę artystyczną. Jej dorobek obejmował również role filmowe oraz dubbingowe - można ją było usłyszeć m.in. w filmie "Ryś" z 2007 roku.
Kabaret Hrabi wraca na scenę po śmierci Joanny Kołaczkowskiej
Po śmierci Joanny Kołaczkowskiej kabaret Hrabi wznowił działalność. Mimo że na scenie już jej nie ma, w sercach członków grupy i publiczności wciąż jest obecna. Ich hołd w postaci piosenki „Pierwsza zima” to nie tylko forma pożegnania, ale i świadectwo niezwykłej więzi, jaka łączyła ich z Joanną.
Zobacz także: Hanna Śleszyńska żegna Magdę Umer. Padły poruszające słowa również o Joannie Kołaczkowskiej