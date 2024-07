Joanna Horodyńska słynie z ciętego języka na temat gustu polskich celebrytek. Co dwa tygodnie modowa wyrocznia na łamach magazynu "Party", razem z Adą Fijał, wybiera największe hity i kity ostatnich tygodni na salonach. Do grona wpadek postanowiła, podobnie jak nasza redakcja (zobacz), zaliczyć Ramonę Rey, która na pokaz Mariusz Przybylskiego wybrała dość komiczną stylizację.

- Takimi skarpetkami to ja mogę polerować podłogę, a butami wbijać gwoździe w ścianę. Ludziom bym się tak nie pokazała! Tęcza jest czymś co przypomina mi kostium kąpielowy, założony do góry nogami. Dół jak u recepcjonistki może by się i obronił, gdyby Ramona narzuciła na ramiona jakąś dużą marynarkę.