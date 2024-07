Joanna Horodyńska co dwa tygodnie na łamach "Party" ocenia stylizacje gwiazd z czerwonych dywanów. W najnowszym numerze modowe guru postanowiło bliżej przyjrzeć się kreacjom gwiazd z ostatniego pokazu duetu Paprocki & Brzozowski. Było w czym przebierać, bo na imprezie zjawiła się prawdziwa śmietanka towarzyska. Zobacz: Plejada prawie 40 gwiazd na pokazie Paprocki & Brzozowski [FOTO]

Tym razem Horodyńska pod lupę wzięła stylizację Małgorzaty Rozenek. Gwiazda miała na sobie długą czarną suknię z białą wstawką. Kreacja sprawiała Perfekcyjnej Pani Domu również spore utrudnienia przy poruszaniu się. Była za ciężka i zbyt długa.

- Suknia przechodnia, do wypożyczenia przez każdą gwiazdę, która się w niej zmieści. Nie warto jej zatem obcinać z długości, bo wtedy krąg potencjalnych zainteresowanych się zawęzi. I PR mniejszy! - zaczęła kąśliwie Horodyńska.

Joanna postanowiła odnieść się również do plotek na temat związku Małgorzaty i Radosława Majdana.

- Fakturowana i błyszcząca tkanina to pułapka. Trzeba też uważać, bo biust wydaje się większy, co przy filigranowej sylwetce prezentuje się komicznie. Wiem, że są smakosze takich efektów, ale i oni z czasem dorośleją. Po co z takim Majdanem wchodzisz w nowe życie?