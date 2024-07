Ilona Felicjańska lubi bywać się na różnego rodzaju prestiżowych imprezach, ale nie jest to wprost proporcjonalne do udanych stylizacji. Była modelka zazwyczaj pokazuje za dużo ciała lub wybiera trudne w odbiorze kreacje. Modowa policja "Party", czyli Joanna Horodyńska i Ada Fijał, postanowiła bliżej przyjrzeć się stylizacji Felicjańskiej z rozdania nagród "Fashion Magazine". Wówczas tylko Felicjańska (obok Joli Rutowicz) nie popisała się zarówno w kwestii makijażu, jak i wyboru sukienki.

- Co to za makijaż?! Ilona stała się na chwilę figurą woskową. Jeśli podejdziesz i zaczniesz skrobać, to coś może odpaść... Jedno oko to już nawet nie daje rady pod ciężarem "produktu" - stwierdziła Horodyńska. Palisada koronkowej tkaniny przecięta w pionie nieprzyzwoitą nagością dekoltu daje mi do myślenia, czy w przyszłości będzie jeszcze gorzej - dodała stylistka krytykując sukienkę celebrytki.