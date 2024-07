Do tej pory to Borysz Szyc uwodził na ekranie kobiety w reklamie dezodorantu. Teraz dołączy do niego filmowy Jeż Jerzy. Przyznacie, że to niezwykłe połączenie.



– Jeż Jerzy doskonale wpisuje się w charakter naszej marki i w nasz obszar komunikacji – uwodzenie. Przy kobietach czuje się pewnie, potrafi wykorzystać swój urok, któremu nie umieją oprzeć się otaczające go panie – mówi Dagmara Richert, brand manager marki.

Filmowy Jeż ma w sobie to coś. Na swój sposób jest elokwentny i ujmujący. Ale czy wyobrażacie sobie, jak Jeż Jerzy razem z Szycem idą uwodzić na miasto...?