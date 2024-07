Jessica Ziółek o związku z Arkadiuszem Milikiem!

Reklama

Na swoim profilu na Instagramie ukochana piłkarza dodała zdjęcie z romantycznym podpisem. Nie da się ukryć, że miłość młodej WAG i jednego z najbardziej rozchwytywanych sportowców młodego pokolenia nie należy do najłatwiejszych. Dlaczego? Zakochani nie mogą spędzać ze sobą tyle czasu ile by chcieli ze względu na treningi Arkadiusza Milika i jego mecze wyjazdowe. Jessica Ziółek dopinguje go jak tylko może i bardzo mocno kibicuje karierze ukochanego. Zwłaszcza, że niedawno sportowiec podpisał bardzo lukratywny kontrakt piłkarski.

Polecamy: Co robić w sypialni, aby on nie mógł przestać o tobie myśleć?

Zobacz także

Pomimo przeciwności para jest ze sobą od dłuższego czasu. Jessica podzieliła się swoją receptą na udany związek z fankami na Instagramie! Co napisała?

Mając wsparcie masz wszystko ! Zawsze pamietaj by grać w jednej drużynie ze swoim partnerem :) pielęgnuj to co dostałeś od losu ! Dostałeś / aś w prezencie życie ! To najbardziej fantastyczna rzecz na świecie !

A jaka jest Wasz przepis na szczęście w związku?

Zobacz: Jessica Ziółek pokazała zdjęcie na Instagramie i... zdradziła SEKRET Arka Milika! Zauważyliście to wcześniej?

Jessica Ziółek radzi, jak dbać o związek

Reklama

Czy zakochani tworzą udaną parę?