Na imprezie stacji NBC nie mogło zabraknąć Jessiki Simpson, która wraz z Elle McPherson prowadzi w owej stacji reality show o nazwie "Fashion Star".

31-letnia Simpson już wkrótce spodziewa się rozwiązania, ale wciąż jeszcze pojawia się na salonach. Ciąża niewątpliwie służy gwieździe, ale co do cekinowej sukienki nie jesteśmy już tacy pewni.

Choć od kilku już lat kobiety w ciąży zakładają dokładnie takie same rzeczy jakby w niej nie były, nie każda kreacja wygląda dobrze na ciążowym brzuszku.

Cekinowe kreacje to niewątpliwie must-have aktualnego sezonu, ale Jessica naszym zdaniem wygląda w tej kreacji dość niekorzystnie.

Kreacja powoduje, że Simpson wygląda na dużo większą niż w rzeczywistości. A wy, co sądzicie o jej kreacji?

