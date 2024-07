Przed wami kolejna porcja przyszłorocznych trendów. Mimo, że w sercach witamy właśnie wiosnę, to w modowej świadomości jesteśmy już 2 sezony do przodu i myślimy nad hitami sezonu jesień-zima 2013/2014.

Tym razem mamy dla was face-charty z pokazów m.in. Barbary Bui, Garetha Pugh i Vanessy Bruno. Jak widać w tych makijażach królują naturalne odcienie. Cieliste beże, delikatne, pastelowe róże, a nawet make up no make up.

Zobaczcie naszą galerię makijaż z Milan Fashion Week: